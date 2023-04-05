«مدبولي»: تنسيق مكثف لتعظيم فرص فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر توجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم ترشيح الدكتور خالد العناني في منصب مدير عام اليونسكو وتوظيف الإمكانات المتاحة للترويج له على النحو الملائم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيجرى تكثيف التحرك والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة على نحو يعظم من فرص فوز مصر بهذا المنصب الرفيع استعدادا للانتخابات المقرر إجراءها في مقر المنظمة في باريس في عام 2025.

وجرى تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الحدث المهم، اليوم، متابعا: «بشكر حضراتكم جميعا ونتمنى التوفيق للمرشح المصري الدكتور خالد العناني».