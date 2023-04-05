رئيس الوزراء: مصر تولي اهتماما خاصا بـ«اليونسكو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنَّ مصر تولي اهتمامًا خاصًا باليونسكو، وتقوم بدور نشط وفعال في المنظمة منذ عقود، فقد ساهمت خاصة خلال السنوات القليلة الماضية في صياغة العديد من المبادرات الدولية والإقليمية التي تقع في إطار ولاية المنظمة والتي تهدف إلى إعلاء قيم احترام الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ مصر تقدمت بالعديد بالقرارات الهامة في مجالات حماية التراث المادي وغير المادي، وفيما يتعلق بمحاربة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، نجحت مصر في نوفمبر 2019 خلال فترة رئاستها للجنة الفرعية لاتفاقية عام 1970 في اعتماد يوم 14 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا لمحاربة هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن مصر ساهمت في عام 2020 في إطلاق برنامج رائد لدعم أحقية الدول الأفريقية في استرداد ممتلكاتها الثقافية المنهوبة، ومشاركتها في صياغة قرارات ومبادرات علمية بالمنظمة وعلى رأسها تفعيل دور اليونسكو في مجال المحيطات والتي صاغته مصر قبيل استضافها المؤتمر الـ 27 للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.