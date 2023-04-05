«الداخلية»: ضبط طالب اعتدى على فتاة في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، وبسؤالها أفادت بتضررها من (طالب مقيم في النزهة لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بآلة حادة لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإحداث إصابتها بسبب قيامها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفياً على إثر مشادة هاتفية بينهما، وبمناظرته تبين أنَّه مصاب بكسر باليد اليمنى واتهم المبُلغة بإحداث إصابته أثناء تعديه عليها عن طريق غلق باب سيارتها على يده ، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.