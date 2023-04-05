هدى رشوان: تحقيق العدالة الثقافية أحد استراتيجيات وزارة الثقافة

قالت هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ تحقيق العدالة الثقافية تعد أحد استراتيجيات وزارة الثقافة مؤخرًا من خلال وصول الثقافة للأماكن المحرومة، موضحة «شهدنا خدمات ثقافية كثيرة للغاية وتعاون مثمر بين وزارة الثقافة وعدد من المبادرات والمشروعات القومية في الفترة الأخيرة مثل حياة كريمة، والمدن بديلة العشوائيات»، مضيفة أنَّ وزارة الثقافة تنظم العديد من الأنشطة الهامة في أماكن مختلفة مثل حي الأسمرات والأقاليم وغيرها.

استراتيجية وزارة الثقافة

وأضافت مدير تحرير جريدة «الوطن» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ استراتيجية وزارة الثقافة تشمل 6 أقاليم في شمال ووسط وجنوب الصعيد حتى يتواجد بها نوعًا جديدًا من الفاعليات التي تحيي الليالي الرمضانية، متابعة «نشهد أمسيات ثقافية في العريش وسيناء».

وأشارت إلى أنَّ مدينة بني سويف لديها صحوة ثقافية هامة للغاية، إذ أنَّها ستشهد افتتاح قصر ثقافي الأسبوع المقبل، متابعة أنَّ هناك قوافل ثقافية تنطلق في 6 محافظات تابعين لمبادرة حياة كريمة، موضحة أنَّ الفعاليات ليست فقط احتفاليات أو ليالي رمضانية بل تضم مسرح وورش فنية وتفير كتب بأسعار مخفضة للغاية إلى جانب اكتشاف مواهب إنشاد.

الدولة تستهدف بناء الإنسان

وتابعت هدى رشوان أنَّ الدولة تستهدف بناء الإنسان وليس إنشاء بنية تحتية من طرق وغيره في المحافظات فقط، موضحة: «نعمل على تنشئة إنسان مثقف وراقي لديه فن وفكر، لما لهما من مردود إيجابي على أسلوبه وحياته وتفكيره».