مصرع 3 أشخاص في حادث على طريق «بني سويف - الزعفرانة»

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي «بني سويف - الزعفرانة» اتجاه البحر الأحمر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث مروري بصحراوي بني سويف الزعفرانة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي «بني سويف - الزعفرانة»، ووقوع وفيات.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي طه أحمد عبد الحميد محمد، 50 سنة، وسعيد محمود محمد، 37 سنة، ومحمد سليمان عبد العظيم، 28 سنة، مقيمون مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، جثث هامدة وتم إيداعها مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.