نائب محافظ القاهرة: زيادة المساحات الخضراء في الأسمرات

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار رفع كفاءة التشجير والتجميل والإنارة بمدينة الأسمرات، في ضوء السعي الدائم لخلق مجتمع متكامل الخدمات لسكان المناطق العشوائية وغير المخططة، والمنتقلين إلى المجتمعات المطورة، وتوفير حياة كريمة وبيئة صحية لهم.

مشروعات قومية

وأوضحت نائب المحافظ خلال جولاتها الميدانية، أنّ مدينة الأسمرات أحد أهم المشروعات القومية والمجتمعات التي تم تطويرها للوقوف على مدى جودة وتوافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها في مختلف القطاعات والمجالات الخدمية، وتوافر السلع الغذائية والأساسية في شهر رمضان الكريم، من خلال متابعة منافذ البيع الثابتة والمتحركة التي تخدم أهل المدينة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأشارت إلى أنّه يتم التنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود الحفاظ على هذه المشروعات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات لتوفير حياة آمنة ولائقة للأسر المقيمة في المناطق العشوائية وغير المخططة في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتوفير الخدمات الأساسية.

متابعة دورية لمشروعات الإسكان البديل

وشددت على وجود متابعة دورية لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة لضمان استمرار أعمال الصيانة للعمارات السكنية، بما يهدف للحفاظ على الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، وخلق بيئة صحية للمواطن ليحيا حياة راقية في مجتمع متحضر وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة في القاهرة، وجرى زيادة المساحة الخضراء وزراعة الأحواض التجميلية بطول طريق مدخل الأسمرات ومحيطها، ورفع كفاءة الإنارة وطلاء الأسوار الحديدية والأرصفة والبلدورات، لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.