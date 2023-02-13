الملكة كاميلا تلغي جميع زياراتها الرسمية بعد إصابتها بكورونا

أصيبت الملكة البريطانية كاميلا، بفيروس كورونا وستوقف كافة زياراتها الملكية، بحسب قصر باكنجهام.

وألغت الملكة زيارتها إلى ويست ميدلاندز بعد إصابتها بمرض موسمي تأكد لاحقًا أنه فيروس كورونا، وفق صحيفة اكسبريس البريطانية.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: «بعد إصابتها بأعراض البرد، ثبتت إصابة صاحبة الجلالة الملكة بفيروس كوفيد».

اعتذار الملكة

وأضاف البيان: «مع الأسف، ألغت الملكة جميع ارتباطاتها العامة لهذا الأسبوع وترسل اعتذارها الصادق لمن كان من المقرر أن يحضرها».