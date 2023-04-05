«الأوقاف» تعلن ضوابط الاعتكاف في المساجد.. منها حظر التصوير واحترام الخصوصية

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان لهذا العام، موضحة أن إقامة هذه السنة تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها، ما يجعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

وجاءت الضوابط على النحو الآتي:

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

3. أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه خلال الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

5. يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

آلية المشاركة في الاعتكاف

وعن آلية المشاركة، قالت وزارة الأوقاف إنه على من يرغب في الاعتكاف اتباع الآتي:

- تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد.

- على إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أيضا أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.

- على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شئون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الأوقاف أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول في العشر الأواخر من رمضان، وأنها حريصة على إحياء سنة الرسول، إذ أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية.