«الأوقاف» تعلن موضوعات خطب الجمع المقبلة لشهر أبريل 2023

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، موضوعات خطب الجمع المقبلة خلال شهر أبريل الحالي 2023، حيث تكون الخطبتين الأولتين منها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال «جمعة» في بيان له، إنّه من دواعي سروره أن ينشر موضوعات خطب الجمع المقبلة خلال شهر أبريل 2023، والتي جاءت كما يلي.

- الجمعة الأولى: 7/ 4/ 2023 بعنوان «السكينة والطمأنينة وفضائل العشر».

- الجمعة الثانية: 14/ 4/ 2023 بعنوان «كيف نستقبل ليلة القدر؟».

- الجمعة الثالثة: 21/ 4/ 2023 بعنوان «حق الرحم».

- الجمعة الرابعة: 28/ 4/ 2023 بعنوان «حق العمل».

ومساء أمس الأحد، عقد ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين، في إطار نشر الفكر التنويري والتثقيفي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بعنوان «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية».

وفي كلمته أكد أالدكتورعبد الله النجار، أنّ الأخلاق الطيبة هي غاية الرسالات وهي القاسم المشترك في جميع الشرائع، مشيرًا إلى أنّ الأخلاق هي السجية والطبع والدِّين، وهي جوهر الإنسان الداخلي، وصورته الباطنية، وهي التي تنعكس على صورته الخارجية على هيئة أخلاق إما حسنة، وإما سيئة، والأخلاق هي هيئة للنفس ينتج عنها الأفعال والأقوال بشكل بديهي دون تفكير، فإذا نتج عنها أفعال حسنة تكون هيئة النفس عند الإنسان حسنة، وإن نتج عنها أفعال سيئة تكون هيئة نفس الإنسان سيئة.