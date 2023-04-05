مصرع شاب صدمته سيارة في دمنهور

لقي قبل قليل شاب مصرعه بعدما صدمته سيارة جامبو بطريق المحمودية دمنهور بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال مستشفى المحمودية جثة شاب بعدما صدمته سيارة جامبو بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «محمد محمد كريم»، 30 سنة، مقيم المحمودية، ونُقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وفر السائق هارباً، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.