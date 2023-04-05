شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد 2023.. أعلنتها وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد 2023، مؤكدة أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول في العشر الأواخر من رمضان، وأنها حريصة على إحياء سنة الرسول، موضحة أنها أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 6200 مسجد على مستوى الجمهورية.

الأوقاف توضح شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد 2023

وبالنسبة لشروط وضوابط الاعتكاف في المساجد 2023، أكدت وزارة الأوقاف وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد 2023

وألزمت الوزارة جميع المعتكفين بمراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن يقدموا صورة مشرفة لديننا الحنيف، ولفتت إلى أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

وشملت شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد 2023 حصر أداء أي دروس أو خواطر دعوية على إمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

ضوابط وشروط الاعتكاف في المساجد 2023

ومنعت وزارة الأوقاف توزيع أي كتب أو إصدارات أو مطويات أو خلافه خلال الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

وتضمنت شروط وزارة الأوقاف الخاصة بالاعتكاف 2023 حظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، فضلا عن قصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة .