احتفالية بـ«ثقافة طور سيناء» لدعم ذوي الهمم في المدارس

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم لدمجهم في المجتمع، موضحاً أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شدد على ضرورة توفير سبل الرعاية لذوي الهمم في المدارس وتوفير معلمين قادرين على التعامل معهم.

جاء ذلك خلال حفل «قادرون باختلاف» لذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة بطور سيناء لمدرستي الشهيد أحمد المنسي للتربية الخاصة (الفكرية سابقا) والأمل للصم وضعاف السمع التابعتين لإدارة طور سيناء، بمسرح قصر ثقافة طور سيناء بحضور سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، رحاب محمد مديرة إدارة التربية الخاصة بالمديرية، أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء.

السلام الوطني

استهل الحفل بفقرة العزف للسلام الوطني ثم تلاوة قرآنية مباركة للطالب محمد سمير من سورة طه، ثم اسكتش «أنا صائم» لطلاب مدرسة الشهيد أحمد منسي، فقرة فنية غنائية بلغة الإشارة بعنوان «مرحب شهر الصوم»، لطلاب مدرسة الأمل للصم، وضعاف السمع، ثم اسكتش «التورتة» لطلاب مدرسة الشهيد أحمد منسي، ثم استعراض «فيها حاجة حلوة»، بلغة الإشارة ثم فقرة متنوعة لكورال مدرسة الشهيد أحمد منسي.

نقطة مياه

شهد الحفل عرض مسرحي بعنوان «نقطة مياه» لطلاب مدرسة الشهيد أحمد منسي وفي نهاية الحفل ألقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء كلمة أعرب عن سعادته بتواجده بحفل اليوم مع أبنائه وبناته الطلاب من مدرستي الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة والأمل للصم وضعاف السمع في احتفالية «قادرون باختلاف» الذين يعبرون فيها عن مواهبهم وإمكاناتهم، موجها التحية والاحترام لكل فريق العمل بالمدرستين ومشيدا بالفقرات الجميلة.

أكد «عقل» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأمر أدخل السعادة على قلوب الجميع، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يستهل العام الدراسي كل عام بزيارة إلى هؤلاء الطلاب بمدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة حيث يلتقي بهم ويشهد أعمالهم وتقديمهم التعليمي.

أضاف وكيل الوزارة أن المحافظ نسق مع أكثر من جهة لتقديم الدعم اللازم لأبنائنا وبناتنا حيث جري توفير 10 كراسي حركية وأخرى عادية مؤكدا دعم المحافظ للطلاب بكل ما يحتاجونه تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث اهتم سيادته منذ بداية عهده بالاهتمام بذوي الهمم وأوجد لهم مساحة كبيرة في كل المجالات.