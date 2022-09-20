«تعليم جنوب سيناء»: توزيع الكتب الدراسية على الطلاب دون التقيد بالمصروفات

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء، وصول الكتب الدراسية إلى المخازن وتوزيعها على الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنّه جرى عقد لقاء مع مديري الإدارات، لتنفيذ قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب مع بداية العام الدراسي دون التقيد بدفع المصروفات.

إعفاء غير القادرين

وقال «عقل» إنّ محافظ جنوب سيناء، أصدر قرارًا الشهر الماضي بإعفاء غير القادرين من المصروفات الدراسية، وتشكيل لجنة من المحافظة والتصاميم والتربية والتعليم لحصر الطلاب والطالبات المستحقين، لافتًا إلى أنّ تسليم إلى الطلاب والطالبات دون استثناء مع بداية العام الدراسي أكتوبر المقبل، وناشد أولياء الأمور بالالتزام بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من أجل محاربة الدروس الخصوصية، والاهتمام بحضور الطلاب والالتزام بالكتاب المدرسي فقط.

تعقيم المدارس وتنفيذ خطة الصيانة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى التنبيه على مديري الإدارات بضرورة عقد اجتماع مع مديري المدارس بمختلف المراحل، والاهتمام بنظافة وتعقيم الفصول الدراسية قبل بداية العام الدراسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

وأوضح أنّه جرى تنفيذ خطة صيانة بعض المدارس على مستوى المدن، والانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي لتكون الفصول جاهزة لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى دخول ثلاث مدارس جديدة العمل خلال العام الدراسي الجديد، ليصبح إجمالي عدد الفصول بمحافظة جنوب الجديدة 183 فصلًا، كما جرى عمل توسعات في بعض المدارس.