«تعليم جنوب سيناء» تبدأ تجهيزات مسابقة المشروعات القومية بالمدارس

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، الإعداد لمسابقة المشروعات القومية، التي أعلن عنها اللواء خالد فودة محافظ الإقليم خلال لقائه مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة الأسبوع الماضي.

وعقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور عادل عتلم وكيل المديرية وسامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، وضع فيه ضوابط وشروط مسابقة المشروعات القومية بين المدارس.

معرض وبحث عن المشروعات القومية

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن»، إن الهدف من المسابقة تعريف الطلاب بالمشروعات التي نفذتها الدولة خلال 8 سنوات، والجهد المبذول لإقامة مثل هذه الإنجازات في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن المسابقة عبارة عن عمل بحث عن أحد المشروعات القومية سواء داخل المحافظة أو خارجها، وتنفيذ مجسم لهذا المشروع وسوف تقوم الإدارات التعليمية باختيار المشروعات الفائزة لعمل منافسة على مستوى الإدارات التعليمية بين المدارس الفائزة واختيار أفضل مدرسة قدمت مشروعا عمليا ونظريا.

10 آلاف جنيه للمدرسة

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى إرسال ضوابط وشروط المسابقة الإدارات التعليمية الثمانية من أجل إعلان الفائزين، خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي الذي يواكب عودة طابا إلى مصر 19 مارس 1989.

وأشار إلى أن لجان من الإدارات ستقيم المشروعات المقدمة تحت إشراف المديرية، وتشكل لجنة من المديرية لاختيار المدارس الفائزة، موضحًا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن عن جوائز المسابقة والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه للمدرسة التي تقدم أفضل عرض للمشروع القومي وافضل معلومات عنه.