رئيس «إعلام الشيوخ»: يوجد وعي بقضايا «قادرون باختلاف».. ويجب بذل المزيد من الجهد لحل مشاكلهم

طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام باحتياجات «قادرون باختلاف»، وتذليل العقبات التي تواجههم، لاسيما في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بهم.

«مسلم»: يجب إنشاء مستشفيات متخصصة للتعامل مع ذوي الإعاقة

وقال مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائبين حياة خطاب وهشام سويلم بشأن تذليل المشكلات التي تواجه «قادرون باختلاف» في مصر، إنَّ هناك حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بذوي الإعاقة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى حضور القيادة السياسية لأربع سنوات على التوالي حفل «قادرون باختلاف» الذي ينظمه الاتحاد المصري للإعاقات برئاسة المهندسة أمل مبدي.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنَّ هناك فجوة بين وعي الشعب وتقديره لذوي الإعاقة والإجراءات الحكومية، مؤكّدًا ضرورة تخصيص مستشفيات أو أقسام للتعامل مع ذوي الإعاقة.

«مسلم»: الإعلام كان حريصًا على ضم مذيعين ومذيعات من ذوي الإعاقة

ولفت «مسلم» إلى وجود تعاطف مجتمعي ووعي كبير بقضايا ومشكلات قادرون باختلاف، وهو ما يستلزم من الحكومة بذل المزيد من الجهد لحل المشكلات التي تواجههم، متابعًا أنَّ «الدراما والإعلام عبّرا عن قضايا ذوي الإعاقة بإيجابية خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر ملموس، كما حرص الإعلام على ضم مذيعين ومذيعات من ذوي الإعاقة للمشاركة في تقديم بعض البرامج التلفزيونية».