مسلسل الصفارة الحلقة 14.. هل يستعيد أحمد أمين صفارته بعد ضياعها؟

تقترب أحداث مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين من النهاية، واليوم يُذاع مسلسل الصفارة الحلقة 14، وهي الحلقة قبل الأخيرة من أحداث المسلسل، وينتظر العديد من عشاق المسلسل ومتابعيه ما سيحدث، وأي حياة سيعيشها «شفيق» وعائلته، وهل سيتزوج في النهاية من حبيبته «شيرين» أم لا؟

مسلسل الصفارة الحلقة 14.. هل يسافر «شفيق» عبر الزمن ويغير حياته مرة أخرى؟

ومن خلال أحداث الحلقة السابقة، سيكشف مسلسل الصفارة الحلقة 14، محاولات «شفيق» استعادة الصفارة من محمد الجنايني الذي يعمل لديه في الفيلا التي يعيش بها، بعد أن أعطاه إياها لمحاولة التغيير من حياته، ورماها في حديقة الفيلا.

وربما يستعيد «شفيق» ضمن أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14، «صفارة توت عنخ آمون» التي تساعده في الانتقال عبر الزمن، وجاء بحثه عن الصفارة مرة أخرى ليغير من حياته، بعد أن صُدم بإصابته بمرض نادر وقرب وفاته، وبسببه حاول شقيقه التبرع بالكلية له.

وفي أحداث الحلقة الماضية، سافر «شفيق» و«وجيه» في رحلة للبحث عن عم محمد الجنايني، وتنقلا بين المحافظات في رحلة كوميدية دون معرفة أي شيء عنه سوى اسمه وطاقيته الخضراء التي يرتديها.

وبعد رحلة سفر إلى محافظات مختلفة، عاد الثنائي إلى الفيلا بخيبة أمل، ليجدا عم محمد الجنايني جالسًا بالقرب من المنزل قبل مغادرته لمكان آخر، ووقتها يسأل «شفيق» وهو الفنان أحمد أمين، «الجنايني» عن الصفارة؛ ليتفاجأ برميها بحديقة المنزل.

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي، حيث يقع شفيق، وهو الفنان أحمد أمين، ويعمل مرشدًا سياحيًا، في أزمة وتضيع عليه فرصته في الحصول على وظيفة مرموقة، فيستنجد بالشيخ لبلوب ويعطيه صفارة الملك توت عنخ آمون التي تسافر عبر الزمن، وتبدأ الأحداث.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح وإنعام سالوسة ومحمود البزاوي.