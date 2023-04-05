إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم تروسيكل بشجرة في منيا القمح بالشرقية
كتب:
نظيمه البحرواي
05:57 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
اسعاف
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وشجرة بطريق قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي العلاج اللازم .
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم
وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بتصادم تروسيكل وشجرة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات .
نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح
وتم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم .