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إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم تروسيكل بشجرة في منيا القمح بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
05:57 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
اسعاف

اسعاف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وشجرة بطريق قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي العلاج اللازم . 

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم 

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بتصادم تروسيكل وشجرة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات . 

نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح 

وتم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم .

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بقلم نظيمه البحرواي