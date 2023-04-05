إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم تروسيكل بشجرة في منيا القمح بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وشجرة بطريق قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي العلاج اللازم .

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بتصادم تروسيكل وشجرة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات .

نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح

وتم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم .