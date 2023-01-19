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إصابة شخصين في حادث تصام سيارة ودراجة نارية أعلى كوبري بقنا

كتب:

رجب آدم
10:32 ص | الخميس 19 يناير 2023
حادث قنا - صورة أرشيفية

حادث قنا - صورة أرشيفية

أصيب شخصان، صباح اليوم الخميس إثر وقوع تصادم بين سيارة ودراجة نارية أعلى كوبري المخزن بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

بلاغ بوجود حادث في قوص

كانت غرفة العمليات في محافظة قنا، تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على كوبري المخزن بمركز قوص، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث وبرفقتهم الأجهزة المعنية في مركز قوص.

مصابان في حادث قوص بقنا

وتبين إصابة شخصين جراء حادث التصادم وتم نقلهما لمستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، لإسعافهما من كسور وجروح قطعية بسيطة.

وحرر محضر بالحادث وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وكلفت إدارة المرور لكتابة تقرير حول أسباب الحادث.

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