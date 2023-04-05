مسلسل سوق الكانتو الحلقة 14... تهديد جابر لـ طه القماش واحتراق الدكان الأحمر

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في إطار تشويقي وجذاب، وينتظر متابعو المسلسل ما تسفر عنه أحداث الحلقة 14، وترصد «الوطن» أبرز أحداث الحلقة 13 قبل عرض الحلقة الجديدة اليوم، إذ شهدت اشتعال الدكان الأحمر أثناء فرح «فاطمة» ومحاولة إنقاذ رشاد ما يخفيه داخل المحل، فضلًا عن نجاة «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه.

وضمن أحداث المسلسل تسأل «راوية»، «طه القماش» عما يحدث وسر تهديد جابر له، لكنه يرفض إخبارها ويطمئنها، فيما يقابلان أثناء خروجهما من منزل دهب، الشيخ زيان الذي يقول له كلاما غير مفهوم حول اسمه الحقيقي والذنب الذي سيحمله والحجة التي لا تنقسم على 3 بل فرد واحد، ليترك طه القماش والتساؤلات تطارده.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

وتعرض إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي الساعة 2 صباحًا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرًا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساءً، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في مسلسل سوق الكانتو عدد كبير من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.