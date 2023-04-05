يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء، حيث يجذب المسلسل عددًا كبيرًا من المشاهدين ويقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ويُعرض حصريًا على فضائية dmc.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء

وموعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء هو التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، حيث يٌعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء بقي أن تعرف أحداث الحلقة الأخيرة حيث نجا «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه وهدد يوسف والدة راوية التي تجسد دورها شيرين بأنه يريد أمواله التي أعطاها لها، بعد أن علم بهروب راوية من البنسيون، لكن شيرين تطلب منه مهلة للسداد، ويرفض بدوره إعطاءها المهلة ويصر على أخذ أمواله.

والمسلسل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، إلى جانب أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.