يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو، حيث يجذب المسلسل عددًا كبيرًا من المشاهدين ويُعرض حصريًا على فضائية dmc خاصة بعد الأحداث الأخيرة بعد نجاة «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه، وهدد يوسف والدة راوية التي تجسد دورها شيرين بأنه يريد أمواله التي أعطاها لها، بعد أن علم بهروب راوية من البنسيون، لكن شيرين تطلب منه مهلة للسداد، ويرفض بدوره إعطاءها المهلة ويصر على أخذ أمواله.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو

وموعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، حيث يٌعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سوق الكانتو بقي أن تعرف أن المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، إلى جانب أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.