مسلسل سوق الكانتو.. اشتعال الدكان الأحمر أثناء فرح فاطمة

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في إطار تشويقي وجذاب، إذ شهدت الحلقة الـ13 أحداثا هامة أبرزها اشتعال الدكان الأحمر أثناء فرح «فاطمة» ومحاولة إنقاذ رشاد ما يخبئه في المحل، فضلًا عن نجاة «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

وتعرض إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي الساعة 2 صباحًا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرًا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساءً، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في مسلسل سوق الكانتو عددا كبيرًا من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، وفتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو يعرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.