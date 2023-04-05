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إيطاليا: أمن واستقرار منطقة المتوسط بأسرها أولوية

كتب:

أ ش أ
06:36 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
وزارة الخارجية الإيطالية

وزارة الخارجية الإيطالية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة «أولوية».

وقال «تاياني» في تصريح عقب مؤتمر وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية «أكي»، إن قمة بروكسل ناقشت العديد من الموضوعات والقضايا من بينها قضية الهجرة، قائلا «إن أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة بأسرها أولوية، ويجب على الناتو أن يتطلع إلى الجنوب».

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إلى أنه أكد خلال الاجتماع أهمية تقديم التمويل من صندوق النقد الدولي لتونس على دفعات والمطالبة في نفس الوقت بإحراز تقدم في عملية الإصلاحات، مشيرا إلى أنه ناقش نفس المسألة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قائلا: «نحن نعمل على معالجة وحل القضية التونسية على كل المستويات، وإيطاليا في الطليعة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف».

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