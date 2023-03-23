سفار مصر في إيطاليا تستضيف عددا من الطلاب لتعريفهم بإنجازات الدولة

قال بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إنّه استضاف طلبة من المدارس الثانوية في روما بمقر السفارة المصرية، للتعرف على ما تشهده الدولة المصرية من تنمية شاملة في مناحي الحياة كافة منذ عام 2014 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد بسام راضي، الأهمية البالغة لتقديم شرح واستعراض ما تبذله مصر من جهود خارقة على مستوى الدولة، وفي سباق مع الزمن، ووسط تحديات بالغة التعقيد، لتحقيق التنمية وتغيير الواقع في مصر للأفضل، ونشر وتوضيح تلك الحقائق والجهود لمختلف فئات وقطاعات المجتمع الغربي خاصة الشباب.