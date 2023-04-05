القبض على 8 أشخاص افتعلوا مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 8 أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو عرايا ويحملون سنج وسيوفا، ويقومون بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة صلاح سالم، بمدينة حلوان جنوب القاهرة.

مقطع فيديو كشف الواقعة

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مقطع فيديو ظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء، ويروعون المواطنين.

وبعمل التحريات أمكن تحديد 8 أشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وتبين انهم عاطلين مقيمين بمنطقة صلاح سالم، دائرة قسم شرطة حلوان، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين سالفي الذكر، كما أمكن ضبط أسلحة بيضاء بحوزتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.