مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره القبرصي.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 07:45 م | الأربعاء 05 أبريل 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا للمؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، في قصر الاتحادية. اقرأ المزيد: الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يثمنان مواقف الدعم المتبادلة بين البلدين الرئيس السيسي: أكدت لرئيس قبرص على موقفنا الثابت من القضية القبرصية الرئيس السيسي يشيد بإسهامات نظيره القبرصي في تعزيز التعاون المشترك الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية.. بث مباشر ما الذي حملته زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية من رسائل؟ الرئيس السيسي يهنئ قادة الإمارات بمناسبة التعيينات الجديدة الرئيس السيسي بقلم محمد عزالدين