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الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
04:08 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس القبرصي، في قصر الاتحادية.

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بقلم محمد عزالدين