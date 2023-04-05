الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 04:08 م | الأربعاء 05 أبريل 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثا مباشرا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس القبرصي، في قصر الاتحادية. اقرأ المزيد: ما الذي حملته زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية من رسائل؟ الرئيس السيسي يهنئ قادة الإمارات بمناسبة التعيينات الجديدة الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء مراحل تطور العلاقات المصرية القبرصية منذ تولى الرئيس السيسي الرئيس القبرصي لـ«القاهرة الإخبارية»: أتطلع للقاء صديقي السيسي لمناقشة موضوعات مهمة الرئيس السيسي بقلم محمد عزالدين