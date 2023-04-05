الرئيس القبرصي: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل

عبر الرئيس القبرصي، عن شكره للرئيس السيسي، وعلى كلمته والحفاوة اللذان يميزان الضيافة التي قدمها الرئيس السيسي خلال شهر رمضان المبارك، قائلا: «إنه شرف عظيم لي أن أزور القاهرة اليوم لأول مرة بصفتي رئيسا لجمهورية قبرص، بدافع عن شعور الشرف والمسؤولية، ولدينا شراكة ناجحة مع مصر تتسم بالاحترام المتبادل».

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، «نسعى لتوطيد العلاقة مع مصر لصالح كلا البلدين، كما تلعب مصر في المنطقة دورا رائدا وحاسما، وتعد شراكتنا مع مصر ناجحة للأسباب التالية، وهي تتسم بالاحترام المتبادل».

وتابع: «مصر وقبرص تحكمهما رؤية مشتركة وتطابق في وجهات النظر، نتطلع لعودة القمة الثلاثية القادمة مع اليونان، وتبادلنا وجهات النظر حول مستقبل التعاون الثلاثي والذي يمكن تعزيزه».