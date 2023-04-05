قمة مباحثات بين السيسي وكريستودوليدس لتعزيز التعاون في التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قمة مباحثات مع نظيره القبرصى «نيكوس كريستودوليدس» بقصر الاتحادية، لمناقشة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فى إطار زيارة الرئيس القبرصى الحالية إلى القاهرة، لمدة يومين، وتشهد بحث القضية القبرصية وسبل تعميق العلاقات الثنائية فى العديد من المجالات، خاصة ملفات التجارة والاقتصاد والسياحة والطاقة.

وقال «كريستودوليدس»، فى حوار أجرته معه قناة القاهرة الإخبارية، إن لقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسى وزيارته إلى مصر مهمة جداً، إذ تأتى كثانى زيارة خارجية له بعد اليونان، وهو أمر لم يأتِ مصادفة، وإنما له رمزيته المهمة، لافتاً إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسى تتضمن عدة ملفات مهمة حول تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، التى وصفها بالممتازة، ويسعى لدعمها أكثر وأكثر، خصوصاً فيما يتعلق بمجالات الطاقة والسياحة والدفاع والأمن، كما أن المباحثات ستتطرق إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية فى ظل تطورات الأحدث الجارية.

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وقال الرئيس القبرصى إن مصر بادرت إلى تأسيس منتدى غاز المتوسط، والذى من خلاله نقترب من بعضنا البعض، وإن اليونان توصلت مع مصر وبمبادرة من القاهرة خلال السنوات الأخيرة ومع دول صديقة فى المنطقة من أجل تأسيس هذا المنتدى، لافتاً إلى أن جمهورية قبرص تلعب دوراً مهماً لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر. وأكد أن بلاده تساند مصر فى القضايا التى نعرفها جيداً أكثر من بعض الدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبى، متابعاً: «أتيت إلى مصر بأجندة شاملة حول العلاقات الثنائية، ومواضيع كثيرة تهم الجانبين، كالتعاون فى مجال الطاقة الذى يعد أهم مجالات التعاون بين دول شرق البحر المتوسط».

وأضاف: «الحقيقة أن منطقتنا غنية باحتياطات الطاقة التى تخلق فرصاً للتنمية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الطاقة بين قبرص ومصر فيتم تنفيذ ذلك على جميع المستويات، وتتويج جميع مبادرات التعاون فى مجال الطاقة جاء من خلال إنشاء منتدى غاز المتوسط فى مبادرة من مصر».

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وثمَّن الرئيس القبرصى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة الدور الريادى والمحورى لمصر، قائلاً: «أعرف الرئيس السيسى منذ أن كنت متحدثاً باسم الرئاسة، ثم وزيراً للخارجية، والتقيت به عدة مرات، ولا يخفى على أحد الجهود المضنية والمستمرة التى يقوم بها، فى مصر وخارجها».

وتابع: «كذلك هناك إصلاحات غير مسبوقة لصالح الشعب، أعادت دور مصر الريادى والمحورى، وكذلك هناك دور بارز للرئيس السيسى فى حل خلافات دول المنطقة، وفى المستقبل نتطلع إلى إنشاء الأمانة الدائمة للآلية الثلاثية التى تضم مصر وقبرص واليونان، حيث استضافت قبرص القمة الثلاثية لآلية التعاون الثلاثى ثلاث مرات، ومنذ عام 2014 عقدت 9 مؤتمرات قمة وأقيمت بشكل دورى على أساس ثابت ونحن نمضى قدماً فى إنشاء الأمانة العامة للآلية الثلاثية». وأكد الرئيس القبرصى قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية، متابعاً: «نؤكد للشعب المصرى على الأهمية التى نوليها لزيادة تعزيز علاقاتنا والتأكيد على أن قبرص تعتبر مصر حليفها الحيوى، وشريكها الاستراتيجى فى المنطقة».

من جانبها، احتفت صحف قبرصية بتوطيد العلاقات مع مصر، وزيارة «كريستودوليديس» إلى القاهرة، وقالت صحيفة «قبرص ميل» إن القضية القبرصية ستكون حاضرة على مائدة المباحثات بين الرئيسين المصرى والقبرصى، وكذلك سبل وآليات تعميق العلاقات الثنائية فى مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة وكذلك الطاقة والتى تمثل محور الاجتماع فى القاهرة.

وأضافت الصحيفة القبرصية أن زيارة رئيس الجمهورية القبرصية إلى مصر، التى تستغرق يومين، ستشمل لقاءً مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وفقاً لبيان قبرصى رسمى، كما يعقد الوزراء المرافقون للرئيس القبرصى اجتماعات منفصلة مع نظرائهم المصريين.

وقال موقع «قبرص نيوز» الإخبارى إن زيارة الرئيس القبرصى تدعم العلاقات بين «القاهرة ونيقوسيا»، وإن جدول أعمال «كريستودوليدس» فى مصر يشمل التطورات فى قضية قبرص والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة والتجارة وقضايا الطاقة، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء القبرصية فى تغطيتها لزيارة الرئيس القبرصى للقاهرة، إنها تستغرق يومين، ويرافقه فيها وفد حكومى يضم وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة جورج باباناستاسيو، والمتحدث الرسمى باسم الحكومة كونستانتينوس ليتمبيوتيس، ومسئولين آخرين.