الرئيس القبرصي: أتطلع لعقد اجتماع الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إنه أطلع الرئيس السيسي، اليوم، على تطورات المشكلة القبرصية، وشكره على الموقف الذي حافظت عليه مصر بدعم سيادة قبرص وسلامة أراضيها ووحدتها.

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية: «قبرص داعم قوي لمزيد من التوسع للعلاقات والمنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، واتفقت مع الرئيس السيسي، على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، وأتطلع لعقد اجتماع الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان».

وتابع: «ستظل دائما قبرص والقيادة في قبرص في جانب وداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مصر تستضيف 7 ملايين لاجئ، ومصر من الدول التي لا تتلقى أي دعم مالي أو معونات من الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين والمهاجرين».

وواصل: «على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بهذا الدور المهم الذي تقوم به مصر في موضوع اللاجئين والهجرة غير الشرعية وأن تدعم مصر بمعونات كبيرة لمنع الدخول للاتحاد الأوروبي».

واستكمل: «مصر تعتبر مساهمة حيوية وحاسمة للتركيز بشكل أساسي على حل المشكلة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، كما توسطت مصر على حل الأزمة القائمة في غزة».