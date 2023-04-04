رئيس قبرص لـ«القاهرة الإخبارية»: جئت إلى مصر بأجندة شاملة عن العلاقات الثنائية

قال الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، إنّ قبرص تقف إلى جانب مصر خاصة في القضايا التي نعرفها جيدا أكثر من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كريستودوليدس، خلال حوار أجرته قناة القاهرة الإخبارية: «أذهب إلى مصر بأجندة شاملة حول العلاقات الثنائية ومواضيع كثيرة تهم الجانبين، كالتعاون في مجال الطاقة، وهو أحد أهم مجالات التعاون بين دول شرق البحر المتوسط».

وتابع الرئيس القبرصي: «وكان أيضا العامل الحاسم الذي أدى إلى بدء جهود التعاون الإقليمي، والحقيقة أنّ منطقتنا غنية باحتياطات الطاقة التي تخلق فرصا للتنمية الاقتصادية».

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة بين قبرص ومصر، أوضح كريستودوليدس، أنّ هذا الامر يتم على جميع المستويات، وتوّجت جميع مبادرات التعاون في مجال الطاقة، من خلال إنشاء منتدى غاز المتوسط بمباردة من مصر.