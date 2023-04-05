إصابة فلسطينيين باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طوره بجنين

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية طوره جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية، واندلعت على أثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بحسب وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين غرب جنين، وسيرت آلياتها في شوارع القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.