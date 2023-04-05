عضوان بالكونجرس يطالبان إدارة بايدن بإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال
كتب:
وكالات
07:00 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
اقتحام المسجد الأقصى
يقود النائب في الكونجرس الأمريكي جمال بومان والسيناتور بيرني ساندرز حملة تنتهي في العاشر من الشهر الجاري لإيصال رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن تدعوه لاتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية، وسن الحكومة اليمينية المتطرفة سياسات تزيد من ضم الأراضي، وتنكر الحقوق الفلسطينية، وتأخر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضدها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
إجراءات مقلقة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة
وتسلط الرسالة الضوء على الإجراءات «المقلقة» للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تشمل المزيد من ضم الأراضي وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 90 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، من بينهم 17 طفلا.