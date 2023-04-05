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ميقاتي: اقتحام الاحتلال للأقصى اعتداء صارخ وتجاوز لكل المحرمات

كتب:

محمد علي حسن
05:33 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

 أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، يشكل اعتداءً صارخا وتجاوزا لكل المحرمات، ما يستصرخ الضمائر للتدخل لوقف ما يحصل، خصوصا في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف ميقاتي في بيان، اليوم الأربعاء، «قلوبنا مع المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه في أرضه ومقدساته مهما طال العدوان وبطش المعتدي».

اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والموجودين فيه.

ورأت الوزارة في بيان، أن استسهال المسؤولين الإسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة، والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات إسرائيل المتكرر من العقاب.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها.

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