موسكو: مصر مؤهلة لتكون مركزا للحبوب الروسية في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن جميع الشروط تنطبق على مصر لتصبح مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي مقابلة مع قناة «آر تي عربي»، قال المسؤول الروسي: «في السنوات الأخيرة، كانت معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسيا نظرا لجودتها وسعرها».

وفي يناير الماضي، أعرب وزير الخارجية، عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.