«الخارجية الروسية»: إمداد أوكرانيا بأسلحة غربية يؤكد النوايا العدوانية تجاهنا

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم «الخارجية الروسية»، إن النظام الأوكراني يدمر كل ما سبق إنجازه على مدى العقود السابقة، مؤكدة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن «من يدعمون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي لا يعتنون بالمؤسسات الديمقراطية».

التضحية بالشعب الأوكراني

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن «استمرار الغرب في إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤكد نواياه العدوانية تجاه روسيا، واستعداده للتضحية بالشعب الأوكراني من أجل تحقيق هذا الهدف»، مشيرة إلى أن «التصريحات الغربية عن دعم أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب ليست صدفة».

وسخرت المتحدثة باسم «الخارجية الروسية» من تسمية صندوق السلام الأوروبي، مطالبة بتغيير اسمه إلى صندوق الحرب، بعد تخصيصه المزيد من الأموال لصالح القوات الأوكرانية.

حملة اضطهاد للمعارضة الأوكرانية

وحذرت زاخاروفا من حملة اضطهاد للمعارضة الأوكرانية، مؤكدة أنها جزء من عملية تشكيل نظام ديكتاتورى في البلاد، مع وصول زيلينكسي إلى السلطة، كما اتهمت النظام الأوكراني بشن حرب دينية داخل البلاد، وتقسيم المجتمع، وأشارت إلى أن مواصلة تخصيص الأموال الغربية لصالح كييف يؤدى إلى التصعيد وإطالة أمد الصراع.