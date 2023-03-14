«الخارجية الروسية»: زيارة وزير خارجية أرمينيا إلى موسكو «قيد الإعداد»

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن زيارة وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، إلى موسكو، ما زالت قيد الإعداد، مشيرة في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إلى أنه «يجري حاليا الاستعداد والتحضير لهذه الزيارة».

كان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية الأرميني سيزور موسكو في أقرب وقت، بعد فترة من تدهور العلاقات بين الجانبين، بسبب الخلاف حول وجود قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورني كاراباخ، التي يعتقد الجانب الأرميني أنها منحازة لأذربيجان.