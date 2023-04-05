ناقد فني يشيد بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة ليسرا: الحكاية أقرب إلى عالم الكوميكس

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور بمسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، والذي يعرض طوال شهر رمضان الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، والساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

وكتب محمود عبدالشكور: «أعجبتني أشياء كثيرة في حلقات 1000 حمد لله على السلامة، أولها الحالة المرحة التي صنعها المسلسل، وثانيها الشكل الخاص الذي يقع في منطقة بين السيت كوم والدراما الكوميدية العادية، وثالثها رسم الشخصيات بطريقة كاريكاتورية ، جعلت الحكاية أقرب إلى عالم الكوميكس. الشخصيات المحورية رسمت بهذه الطريقة، وليس شخصية يسرا فقط، ويترجم كل ذلك في أداء الممثلين، وفي الملابس الملونة، وحتى في بعض الأشياء الغريبة مثل السيارة نعناعة.

البحث عن ميراث بالملايين

وأضاف عبدالشكور: «هناك لعبة مرحة اعتمادا على المفارقة بلقاء مصريين مغتربين مع مصريين أصليين، وسط ظروف الصراع على شقة، والبحث عن ميراث بالملايين، عمرو صلاح مخرج المسلسل متميز جدا في مجال الكوميديا ولكن المفاجأة في محمد ذو الفقار كاتب المسلسل. هذا أول عمل أشاهده له. لديه قدرة ممتازة على رسم شخصيات طريفة، وكتابة حوار خفيف الظل، كما أن هذا الشكل الذي شرحته بدأ بالتأكيد من السيناريو.

واختتم قائلا: «يبدو 1000 حمد الله على السلامة مثل حقيبة كبيرة خرجت منها شخصيات عجيبة ، لتضيف الى سيرك حياتنا اليومية، مزيدا من الفوضى الشاملة، ولتجعلنا نتأمل تناقضات الشخصية المصرية في كل تنويعاتها. نعم.. حياتنا مثل قصص الكوميكس الهزلية، ولكننا لا ندرك ذلك».