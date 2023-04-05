يسرا اللوزي: مبسوطة إن دمعتي قريبة.. ونفسي أعيش في جزيرة لوحدي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عبر برنامج «يا تقر يا تفر» على شبكة «راديو النيل»، أنها تعاني من القلق والتوتر، وهذا يجعل من حولها يشعرون دائماً بالتوتر، مشيرة إلى أن الطبيبة النفسية هي مخزن الأسرار لها حالياً، كما نصحت أي شخص لديه مشكلة نفسية ممكن تلحق الضرر به، أن يلجأ إلى طبيب نفسي.

وأضافت يسرا اللوزي أن بعد تجاوز عمرها منتصف الثلاثينيات، شعرت بنضج أكثر وأصبحت تقيِّم نفسها أفضل، متمنية أن تسافر إلى جزيرة بمفردها، وتقيم فيها بدون هاتف ومعها كتاب وموسيقى، وتجلس بمفردها على البحر.

وقالت يسرا عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة لينا صالح: «أول ما اتجوزت، جوزي كان بيعرف يخرج مواقف لذيذة عشان يفاجئني ويبسطني ، بس بعد الخلفة خلاص».

كنت أرغب في دراسة القانون الدولي

وأكدت يسرا اللوزي أنها تحظر أي شخص من حياتها ومن وسائل التواصل الاجتماعي، في حالة تجاوزه، كما تؤكد أنها تعلمت أن تعطي لنفسها فرصة ثانية، وأن تسامح نفسها وغيرها.

كما كشفت أنها كانت ترغب في دراسة القانون الدولي، مؤكدة عدم وجود مجال انجذبت له أكثر من التمثيل، رغم أنها لم تخطط للدخول في هذا المجال من البداية.

«لما أحب أنام بطلع علبة رنجة»

وأضافت يسرا أن لديها مشاكل في النوم، وقالت عند رغبتها في النوم العميق «لما أحب أنام بطلع علبة رنجة، وأقطع بصل وبصل أخضر، مع كوباية شاي وبعدين أدخل السرير».

وأكدت الفنانة يسرا اللوزي أن «الغد» من الأمور التي تخيفها، كذلك تخاف من أن يعاهدها شخص وتتفاجأ بغدره، مضيفة أنها في أوقات كثيرة كانت تتصل بمدير أعمالها في الفجر، لتبلغه بقرار اعتزالها رغم ارتباطها بأعمال وتصوير مشاهد.

أما عن أحلامها، تقول يسرا إنها تحلم أن تكون راضية عن نفسها، وأن يشيد بها الجمهور كممثلة قوية طورت من نفسها وأدائها.

وكشفت أنها قريبة من الفنان كريم قاسم، وتربطهما علاقة صداقة منذ الصغر، وقالت إن «بعد وفاة بابا، بقيت دمعتي قريبة ودي حاجة بسطاني».