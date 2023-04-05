مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13.. يسرا تبحث عن انشراح

تستمر مغامرات الفنانة يسرا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، حول بحثها عن انشراح آخر من قابل الجدة سوسو التى ما زالت تبحث عنها يسرا منذ وصولها للقاهرة قدوما من كندا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

وفي أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13، فإن انشراح هي آخر من كانت تقابل الجدة سوسو التي تركت منزلها قبل عامين من وصول يسرا إلى القاهرة.

انشراح في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 13 ستؤدي دورها الفنانة سماء إبراهيم، والتي لم تظهر بعد في الحلقات الماضية.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة اخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.