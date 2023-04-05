مسلسل جميلة الحلقة 13.. ريهام حجاج تبدأ رحلة الشك في تصرفات يسرا اللوزي

شهد مسلسل جميلة الحلقة 13 بطولة ريهام حجاج، مصارحة جميلة زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، بأنها تشك في تصرفات شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، وأنها لا تصدق اعتداء زوجها هشام ويجسد دوره أحمد وفيق بالضرب عليها، وبادلها زياد بالتأكيد كذلك أنه لا يستوعب هذا الأمر من الأساس، وأن هناك شيئًا مجهولا في هذه القصة.

يسرا اللوزي تدبر المؤامرات في مسلسل جميلة

وتحاول جميلة ربط الخيوط ببعضها، وتشير إلى أن سيارة شيري كانت تقف أمام قسم الشرطة، وفي الوقت نفسه سيارة هشام لم يكن لها وجود أمام القسم، وتبدأ في تحليل الموقف وكيف جاء كل منهما إلى القسم، أمام زوجها زياد الذي يمازحها بأن طبيعة عملها في النيابة الإدارية ودراستها للقانون تؤثر عليها.

أحداث مسلسل جميلة

وينتهز هشام فرصة رؤية زياد لزوجته شيري في منزل نيرمين طليقة زياد وتجسد دورها عبير صبري، بأن يطلب منها عدم الذهاب هناك مجددًا بزعم عدم كشف خطتهما بشأن الوقيعة بين زياد وجميلة، ولكنه في نفس الوقت يحمي نفسه من كشف سر زواجه العرفي من نيرمين.

مؤامرة شيري وهشام

وكان هشام وشيري، قد دبرا خطة سريعة يذهبا خلالها إلى القسم، حيث تتهمه شيري بالاعتداء بالضرب عليها وأنها تحتاج علاجًا أكثر من 21 يوما، فضلًا عن تطليقها، ويؤكد هشام لـ زياد وجميلة أنه فعل ذلك بسبب تواصلها مع نيرمين ونقل أخبارهما إليها.