«صحة البحيرة» تطلق ثامن قوافل الرعاية الأولية بوحدة المعدية بإدكو

انطلقت اليوم الأربعاء ثامن قوافل الرعاية الأولية بوحدة المعدية التابعة للإدارة الصحية بإدكو التي تم اختيارها ضمن وحدات المرحلة الأولى لأعمال المبادرة.

جاء ذلك بمشاركة فريق عمل من الإدارات الفنية بالمديرية ضم إدارات الرعاية الأولية، رعاية الأمومة والطفولة، الأسنان، المبادرات الرئاسية، الثقافة الصحية، مبادرة زواج القاصرات، مبادرة ومن أحياها، الخدمة الإجتماعية، تنظيم الأسرة، الصحة المدرسية، والفيروسات الكبدية، مكافحة العدوى، التمريض.

قوافل طبية في البحيرة

وتهدف تلك القوافل الصحية إلى تنشيط خدمات وبرامج الرعاية الأولية وإتاحتها على مدار الساعة حيث تنقسم فترات العمل بأماكن المبادرة إلى ثلاث فترات على مدار 24 ساعة، جاءت كالآتي:

1- فترة العمل الأساسية من 8 صباحا إلى 2 مساء ويشارك فيها:

- طبيب الأسرة والملف الطبي العائلي

- المبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة

- تنظيم الأسرة

- صحة الأم والطفل

- خدمات وبرامج السن المدرسي

- الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة

- تدريب إنعاش قلبي رئوي

- ندوات توعية وتثقيف صحي

2- فترة عمل الأخصائي من 2 مساء حتى 6 مساء، وتتكون من:

- أخصائي باطنة وقلب

- أخصائي نساء وتوليد

أخصائي أطفال

- أخصائي جلدية

- أخصائي أسنان

3- خدمة طوارئ وإسعافات أولية على مدار 24 ساعة

قوافل طبية من كل أسبوع

يذكر أن تلك القوافل تقام الأربعاء من كل أسبوع وفق الخطة المعلنة، والقافلة القادمة سيتم تنفيذها الأربعاء 12 من أبريل بمركز صحة محلة الأمير برشيد.