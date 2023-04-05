مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. المقدم خالد يحقق في قتل الشيخ موسى

بدأ المقدم خالد «آسر ياسين»، التحقيق في موت الشيخ موسى «خالد الصاوي»، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، وساورته الشكوك بعد زيارة الدكتور وحيد «فتحي عبد الوهاب»، فذهب إلى عبدالله نجل الشيخ موسى «محمود حجازي» ليسأله عن الخاتم الفضة الذي كان يرتديه الشيخ دائمًا، ليخبره أنه في أثناء تغسيله لم يكن الخاتم في إصبعه.

ويعطي عبدالله، المقدم خالد، رقم عوض أحد أفراد التنظيم الإرهابي، الذي يريد ترك التنظيم ولكنه يشعر بالخوف منهم، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، ويهاتف خالد ويطلب منه الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر لمدة 3 أيام متتالية، وهناك سيقابل شخصًا يدعى يوسف، يجب عليه أن ينفذ تعليماته بدقة، بينما يواصل رجال الأمن تتبع هاتفه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. أبو البراء يطلب زيادة تأمين المزرعة التي يختبئ بها

وعلى الجانب الآخر، يؤكد أبو البراء على رجاله زرع عبوات مفخخة في كل الطرق المؤدية للمزرعة التي يختبئ بها، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14، وزيادة عدد الرجال وتأمين المزرعة، كما يطلب منه نقل زوجاته وأبناءه إلى مكانه حيث يخطط للجلوس فيه فترة طويلة.