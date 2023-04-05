مسلسل الكتيبة 101.. عمرو يوسف يطمئن على ابنة أحد أفراد التنظيم الإرهابي

ذهب الرائد نور (عمرو يوسف) إلى المستشفى للاطمئنان على الطفلة الصغيرة ابنة أحد أفراد التنظيم الإرهابي بعد أن تركها والدها وهرب، وذلك خلال أحداث الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101.

أحداث الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101

وبعد أن يصل الرائد نور إلى المستشفى تخبره الدكتورة آمنة (ميرنا نورالدين)، أنَّه سيتمّ نقل الطفلة إلى القاهرة لاستكمال علاجها هناك، ومن هنا تبدأ مشاعر نور تتجه نحو آمنة وتواصل الأحداث.

مسلسل الكتيبة 101

وفي سياق آخر يخبر المقدم خالد (آسر ياسين)، الرائد نور، خلال أحداث الحلقة 13 مسلسل الكتيبة 101، حقيقة الورقة التي يحملها معه دائما، وهي صورة رسمها له نجل صديق له استشهد خلال إحدى العمليات، وكتب على الرسمة جميع قادة التنظيمات الإرهابية للقضاء عليها.

قصة مسلسل الكتيبة 101

حقق مسلسل الكتيبة نجاحًا ملحوظًا منذ عرض الحلقات الأولى، والتي تلقي الضوء على الفظائع التي ارتكبها التنظيم الإرهابي داخل سيناء، ضد الأهالي ورجال الجيش، وذلك خلال فترة تعتبر هي الأصعب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة الملحمة الوطنية عمرو يوسف وآسر ياسين وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب، ووفاء عامر وآخرين. من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.