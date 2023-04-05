مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 14.. ملحمة وطنية تواصل مواجهة الإرهاب في سيناء

يواصل مسلسل الكتيبة 101 نجاحه منذ عرض حلقاته الأولى على شبكة قنوات أون ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، والذي يرصد بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وشهدت الحلقة الـ13 من مسلسل الكتيبة 101 العديد من الأحداث التي بدأت بمشهد للدكتور وحيد (فتحي عبدالوهاب)، الإرهابي أبو أسامة، أخبر (وليد فواز) أنَّ أبو البراء تسبب في عدد من المشاكل داخل التنظيم الإرهابي، وبالتالي يفكر في التخلص منه نهائيا وقتله.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة 14 من مسلسل الكتيبة 101 العديد من الأحداث والوقائع التي ترصد بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

ويأتي عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتان الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

كما يعرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 8.45 مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 3 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 مكون من 20 حلقة فقط، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.