ينتظر المتابعين موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101، والذي ينافس ضمن المارثون الرمضاني لعام 2023، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقة ترصد بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما

ويبدأ عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتان الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

كما يعرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 8.45 مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 3 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحًا.

وتفاعل الجمهور مع الحلقات الأولى من مسلسل الكتيبة 101 التي تسلط الضوء على بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 ملحمة وطنية مكونة من 20 حلقة فقط، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.