نبوءة جديدة لـ محمد صلاح في «يحيى وكنوز»: هيحتل العالم

شهد مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز الحلقة 14، نبوءة لـ محمد صلاح، على لسان بطل العمل الذي يُجسد شخصيته في العالم القديم «يحيى»، بأنّ هناك نجما عالميا يُدعى «مو صلاح» سيحتل العالم، إلا أنّ الملك أمنمحات سيطلب منه شرح تلك النبوءة ومن هو ذلك الشخص العالمي؟

ويقول «يحيى» في مسلسل يحيى وكنوز، «في يوم من الأيام هيجي شخص من أرض كيميت، اسمه مو صلاح، هيحتل بلاد لسه محدش هنا يسمع عنها أو شافها.. شخص قوي زي الأسد.. سريع زي الصقر حورس.. عنده القدرة على مراوغة الخصم والتغلب عليه بكل سهولة، وهيبقى واحد من شعب كيميت.. تقدر تقول عليه من الأحفاد اللي هيكون لهم شأن عظيم بعد كده».

وأعجب الملك أمنمحات، في مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 14، بتلك النبوءة التي قالها «يحيى»، حيث يعتزم نقشها على جدران أحد المعابد في كيميت.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز بعد أذان المغرب مباشرة على قناة dmc، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما، الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا الساعة 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.