موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC، لمن لم يتمكن من مشاهدة الحلقة في موعد العرض الأول حيث شهدت الحلقة 13 أحداثا مثيرة، لأن كنوز عرافة الملكة كشفت أن إحدى زوجات الملك تخطط لقتله، من أجل توريث الحكم، وحبستها زوجة الملك، قبل أن ينقذها سينو ويحررها، وتحاول كنوز إنقاذ الملك بمساعدة يحيى.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي ام سي

أما موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي ام سي الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي ام سي

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي ام سي فيجب أن تعلم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرّرت عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل حيث يقدم المسلسل معلومات تاريخية مهمة للأطفال.