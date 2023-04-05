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حلقة جديدة من مسلسل يحيى وكنوز 2 على قناة dmc بعد قليل

كتب:

محمد عزالدين
04:42 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

تعرض قناة dmc، اليوم الأربعاء، الساعة 6:15 مساءً، حلقة جديدة من مسلسل يحيى وكنوز 2.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2

ويعاد مسلسل يحيى وكنوز الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما، الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا الساعة 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

المسلسل مدعوم باللغة الإشارة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.

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بقلم محمد عزالدين