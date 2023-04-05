يحيى وكنوز 2: الدكتور عجيب يكشف خطته الخبيثة للسيطرة على جزء من بردية

واصل الدكتور عجيب خطته الخبيثة للسيطرة على الجزء المفقود من بردية الحياة والتغيير فى تاريخ حقبة الفراعنة، حيث أخبر أتباعه بمعرفته بأن البرديات موجودة في قصر الملك أمنمحات، ومعظم جيشه مع ابنه سنوسرت على الحدود الغربية، وبالتالي يستطيعوا مهاجمة القصر.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2

موعد موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأربعاء في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

المسلسل مدعوم باللغة الإشارة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.